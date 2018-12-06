برلماني يشارك ذوي الإعاقة في الاحتفال بيومهم

أشاد اللواء تادرس قلدس، عضو البرلمان بمحافظة أسيوط، بالاحتفالية المقامة لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وتكريم المتميزين منهم، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي من منطلق تشجيع المعوقين واستكمالاً لخطة الدولة بدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وجعلهم أشخاصًا فاعلين ومنتجين.





وأكد "قلدس"، في بيان له، حماس الطلاب وتمتعهم بطاقه ايجابيه قويه واهتمامهم بالتطوير من أنفسهم، وخوض المسابقات العلمية، حيث طالبوا بالاشتراك ببرنامج العباقرة أو عمل برنامج تليفزيوني مماثل لهم، مؤكدًا أن ذوي الاعاقة لديهم القدرة والطاقات المميزة لتقديم كل ما هو مميز وان مثل هذه الاحتفالية هي فرصة لنقول لهم إننا معهم وداعمون لهم.



