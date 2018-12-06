برلماني يطالب بتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من سوء خدمة الاتصالات

تقدم النائب محمد العقاد ببيان عاجل لوزير الاتصالات بشأن سوء خدمات الاتصالات لشركات المحمول وانعكاس ذلك على المواطنين وان هناك العديد من الشكاوى التى وردت إليه فى هذا الصدد للعديد من الأسباب التى تشير جميعها إلى سوء الخدمة المقدمة للجمهور.



وطالب العقاد فى بيان له اليوم، بضرورة إلزام شركات المحمول جمعيها بتشريع يقضى بإلزامها بعمل صيانة دورية على الشبكات للوقوف على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، والرد على سيل الشكاوى الواردة من قبل الجمهور والتعامل معها، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات التى لا تستجيب لهذا الأمر على الرغم من تكرار الشكاوى مطالبا بتوقيع غرامات مالية كبيرة لصالح الدولة فى حال تكرار هذه الشكاوى وذلك من خلال مراقبة جودة الخدمة.



وشدد النائب على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الرقابة وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات على الخدمات المقدمة من شركات المحمول لمراقبة جودة الخدمة وتحسينها بصورة دورية وتخيصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين جراء سوء الخدمة المقدمة.