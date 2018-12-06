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رياضة

كل فريق يجهز نقطه.. محسن صالح يوجه رسالة قوية لمنافسي الأهلي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
منار نور
وجه محسن صالح المدير الفني لمنتخب مصر ونجم الأهلي السابق، رسالة قوية إلى منافسي الفريق الأحمر وذلك تزامنًا مع فوز الأهلي على فريق الجونة بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي اقيمت يوم أمس باستاد السلام والمؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

وغرد "صالح" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر": الأهلي بدأ مرحلة تحصيل ديونه المستحقة.كل فريق الأهلي له عنده ٣ نقاط يجهزها له لأنه قرر استعادة مكانته في السوق المحلي ويحتاج لرأس ماله".

وأضاف: "موسم ٢٠٠٢/٢٠٠١ مر بنفس الموقف مع جوزيه بداية سيئة ثم تأجيل مباريات ثم عودة لتحصيل المتأخرات اختتمها بالفوز علي الزمالك١/٦ وشارك الإسماعيلي القمة".
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