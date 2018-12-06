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شاهد.. احتجاجات نسوية على هامش قمة المناخ في بولندا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات مصورة لأداء عدد من النساء من أعضاء مجموعة التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، عرضا احتجاجيا على ما أسموْه "الفاشية الذكورية مفتولة العضلات"، في السياسة الدولية.

وأدى عدد النساء من أعضاء مجموعة التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، عرضا احتجاجيا على ما أسموْه "الفاشية الذكورية مفتولة العضلات"، في السياسة الدولية.

ونظمت النساء الأعضاء في المجموعة الأداء المسرحي على هامش مؤتمر المناخ "24" التابع للأمم المتحدة المنعقد بمدينة كاتوفيتسه البولندية .

الأداء المسرحي يحتج على "الرجل" الذي يتفاوض ويتفاوض دون أي قرارات أونتائج إيجابية تخفض من الاحتباس الحراري، وطالبن بحق الطعام والسلام للجميع غير أن سيدة منهن تصور السياسي الرجل مفتول العضلات يمزق المطالب لا يأبه بالأزمات الإنسانية التي تعصف بالعالم، منها الجفاف الذي يضرب مناطق شاسعة فضلا عن الفقر المدقع وغياب السلام والأمن في عدد كبير من دول العالم.
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