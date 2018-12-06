علاج سريع لتغذية البشرة في الشتاء

طرحت كاران جويتا خبيرة التجميل والعناية بالبشرة فى "مؤسسة من أجل جمالك" الأمريكية، العديد من العلاجات السريعة لتغذية البشرة فى الشتاء، وفي مقدمتها غسل الوجه بالماء الفاتر مع الاستعانة بمرطب يحتوى على زبدة الكاكاو.



وشددت جويتا على أهمية اللجوء إلى المركبات الطبيعية مثل العسل لتهدئة البشرة والحد من التهابها واحمرارها، كما يمكن أن يساعد وضع طبقة رقيقة من المرطب المغذى للبشرة لتجنب الجفاف قبل الخلود إلى النوم.



وأكدت الدراسات الحديثة أهمية الإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة لتوفير الترطيب المطلوب للجلد، حيث يساعد الماء فى احتفاظ أنسجة الجلد بمرونته وتألقه ومكافحة التأثيرات السلبية لدرجات الحرارة المنخفضة.



ونصحت الدراسات بتجنب الاستحمام بماء ساخن لدوره فى زيادة حدة جفاف الجلد، واستبدال الصابون بغسول من الزيوت الطبيعية لأنها يمكن أن تكون قاسية جدا على الجلد.