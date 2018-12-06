تفاصيل ضبط مسؤول الإسكندرية تقاضى رشوة 150 ألف جنيه لتعيين مواطن في وظيفة تربي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام مسؤول بحى غرب الاسكندرية باستغلال موقعة الوظيفى وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة .
البداية عندما تبلغ لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من أحد المواطنين- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بقيام المدعو/وائل.م.ع- 40 سنة مسئول بحى غرب الإسكندرية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل باستغلال موقعه الوظيفى فى الرقابة، وإجراء المعاينات اللازمة للمدافن والمقابر وفحص طلبات المتقدمين للعمل بوظيفة " مساعد تربى – وتربى"، وتزكيتهم - والاتفاق معه على تقاضى مبلغ (150,000 - مائة وخمسون ألف جنيه) على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تعيينه فى تلك الوظيفة.
عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهم حال قيامه بتقاضى مبلغ (20,000 - عشرون ألف جنيه) كدفعة من المبلغ المتفق عليه، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزته (سيجارة من مخدر الحشيش، هاتف محمول ومبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.