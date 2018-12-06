أم تناشد وزيرة الصحة مساعدتها فى إجراء جراحة لنجلها

ناشدت مواطنة من مدينة ملوي بمحافظة المنيا تدعى أم سعيد، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أهل الخير والجمعيات الخيرية، مساعدتها في إجراء عملية شد آوتار لنجلها .



وقالت فى رسالتها : ابنى عنده 4 سنوات يعانى من إعاقة فى قدمه و يحتاج الى عملية شد آوتار حتى يتمكن من العيش كانسان طبيعى بدون أعاقة وتكاليف العملية لا نقدر على تحملها فزوجى عامل أجري يلتقط رزقه يوما بيوم ولا يقدر على تكاليف العملية .



وناشدت من يريد مساعدتها التواصل على رقم 01021639184 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

