توفيق أوضاع 508 كنائس.. وتخصيص قطع أراض جديدة لدور العبادة

تواصل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أعمالها لاستكمال فحص ودراسة 5404 حالات من دور العبادة المسيحية (الكنائس والمباني الخدمية) بجميع المحافظات.







وانتهت اللجنة بالفعل من توفيق أوضاع 508 كنائس ومبانٍ بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته لوزير التنمية المحلية والمحافظين بسرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للمنشآت المطلوب توفيق أوضاعها من خلال اللجنة الفرعية المشكلة بمختلف محافظات الجمهورية للانتهاء من توفيق أوضاع جميع دور العبادة المسيحية طبقًا للجدول الزمني المحدد، وأن الدولة تبذل جميع جهودها في فحص ملف دور العبادة المسيحية والمباني الخدمية الملحقة بها وسرعة توفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أنه يتم الآن إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الدينية الجديدة بكل سهولة ويسر طبقًا للقانون.ويتم الآن تخصيص العديد من الأراضي طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتوج ذلك بافتتاح الكاتدرائية الجديدة (ميلاد المسيح) بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 15 فدانا، يتضمن مبنى الكاتدرائية على مساحة 9 آلاف و600 متر مسطح على دورين والمبني البابوي على مساحة 4000 متر مسطح مكون من بدروم ودورين، بالإضافة إلى مبنى كنيسة الشعب المقام على 1500 متر مسطح مكون من بدروم ودورين، والتي يجري العمل بها على قدم وساق، ومن المتوقع أن يقام بها قداس عيد القيامة المجيد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.يذكر أن هذا الملف شهد تطورًا إيجابيًا منذ 2013، حيث قامت الدولة بإعادة ترميم وتأهيل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد تعرضها لحادث إرهابي في ديسمبر عام 2016، وذلك نظرًا لتاريخها العريق ومكانتها ورمزيتها عند كل المصريين، كما قامت ببناء وإعادة تأهيل ورفع كفاءة كل المنشآت الدينية المسيحية التي تضررت من أعمال التخريب منذ عام 2011 وحتى 2013 وقد بلغت 45 كنيسة ومنشأة خدمية.