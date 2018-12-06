انطلاق أعمال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول المضيفة الأحد المقبل بالجامعة العربية

وذكرت الجامعة العربية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن المؤتمر سيناقش على مدى 5 أيام، التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدة قضايا هامة على رأسها قضية القدس، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها وما تبعه من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة هذا القرار المخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية، وما تتعرض له المدينة المقدسة من هجمة تهويدية شرسة، والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين.





وأضاف البيان أن المؤتمر سيناقش نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأوضاعها المالية، والإنجاز الذي تحقق في العام 2018 من تجاوز العجز المالي في موازنة الوكالة والذي بلغ مطلع العام الجاري مبلغ 456 مليون دولار أمريكي بسبب قرار الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها للوكالة إلى تحقيق فائض في الميزانية مع نهاية العام، وكيفية الاستعداد للعام 2019 لضمان توفير التمويل الدائم والمستدام للوكالة ، وكذلك معركة تجديد تفويض الأونروا لمدة ثلاثة سنوات من 2019 - 2021 .





وأوضح البيان أن المؤتمر سيناقش أيضا آخر التطورات في بنود جدول أعماله ومنها الاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، ومتابعة تطورات الانتفاضة، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.







تنطلق الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة مسئولين من مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.وأكدت الجامعة العربية أن أهمية هذا المؤتمر تأتي بصورة خاصة في ظل المستجدات والتطورات البالغة الخطورة والخاصة بقضيتي القدس واللاجئين ، ولما يعكسه من اهتمام العمل العربي المشترك بالقضية الفلسطينية بكافة جوانبها، حيث سيتم عرض توصياته على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الدورة القادمة، التي تلي المؤتمر وتكون أساسًا للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي الصادرة عن المجلس.