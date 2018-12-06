شاهد.. تزويد الفيوم بمعدات جديدة لإنجاز أعمال الصيانة ورصف الطرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن تحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، فضلًا عن التيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم بين القرى والمراكز، موضحًا أن المحافظة قد بدأت فى تنفيذ خطة شاملة للرصف وتمهيد وصيانة الطرق، للتيسير على المواطنين وإظهار الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة.



وأضاف أنه فى ها الصدد، تم لأول مرة تزويد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بمعدات جديدة للرصف تشمل "فينشر" لفرش طبقة الأسفلت و"هراس" لدك الأسفلت، موضحًا أن هذه المعدات ستكون تحت تصرف مجلس المدينة لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية، مما يسهم فى سرعة إنجار الأعمال وتوفير المال والوقت.



وقام محافظ الفيوم بتفقد تجارب تشغيل المعدات الجديدة للرصف، بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق، والمهندس هانى عادل ممثلاُ عن شركة مان تراك، واستمع المحافظ من من ممثل شركة مان تراك لشرح وافٍ عن كيفية عمل المعدات الجديدة وطرق التشغيل والصيانة المناسبة للحفاظ عليها، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التدريب الجيد لسائقى هذه المعدات، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية لها للحفاظ عليها من الأعطال، مشددًا على ضرورة نجاح هذه التجربة التى تسهم فى الحفاظ على المال العام.



وأكد أن المحافظة تولى شبكة الطرق اهتمامًا كبيرًا، وأن خطة التطوير تشمل إعادة رصف وتأهيل عدد كبير من الطرق الرئيسية والفرعية وتطوير المحاور والميادين، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف والتطوير سوف تستمر تباعًا للوصول إلى المستوى اللائق الذى يتلاءم مع كون الفيوم محافظة سياحية، وشدد المحافظ على التنسيق بين مختلف الجهات حال القيام بأعمال الرصف بحيث لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر حفاظًا على المال العام.