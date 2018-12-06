الغضبان وعطية يفتتحان أعمال تطوير قسم تجنيد وتعبئة بورسعيد

افتتح اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم التجنيد وتعبئة بورسعيد (التابع لمنطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق) بمبنى ديوان عام المحافظة رافقه خلالها المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.





وقام محافظ بورسعيد ومدير إدارة التجنيد بقص شريط افتتاح أعمال التطوير ثم قاما بتفقد الأقسام المختلفة والاستماع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها قسم التجنيد للأفراد، ويقدم المكتب كافة الخدمات التجنيدية من تعبئة واستخراج الشهادات وتصاريح السفر للأفراد الخاضعين لسن التجنيد تسهيلا علي المواطنين.



