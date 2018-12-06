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محافظات

الغضبان وعطية يفتتحان أعمال تطوير قسم تجنيد وتعبئة بورسعيد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
افتتح اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم التجنيد وتعبئة بورسعيد (التابع لمنطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق) بمبنى ديوان عام المحافظة رافقه خلالها المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وقام محافظ بورسعيد ومدير إدارة التجنيد بقص شريط افتتاح أعمال التطوير ثم قاما بتفقد الأقسام المختلفة والاستماع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها قسم التجنيد للأفراد، ويقدم المكتب كافة الخدمات التجنيدية من تعبئة واستخراج الشهادات وتصاريح السفر للأفراد الخاضعين لسن التجنيد تسهيلا علي المواطنين.

وأشاد بأعمال التطوير التي شهدها قسم التجنيد بالمحافظة حيث يعمل للتسهيل علي أبناء المحافظة في الحصول علي كافة الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وما بعدها. وخدمة قطاع عريض من شباب المحافظة، مضيفا أنه تم تطوير الخدمة بالقسم بالاعتماد علي النظام الإلكتروني لسرعة تأدية الخدمة.
الغضبان وعطية يفتتحان أعمال تطوير قسم تجنيد وتعبئة بورسعيد
الغضبان وعطية يفتتحان أعمال تطوير قسم تجنيد وتعبئة بورسعيد
الغضبان وعطية يفتتحان أعمال تطوير قسم تجنيد وتعبئة بورسعيد
الغضبان وعطية يفتتحان أعمال تطوير قسم تجنيد وتعبئة بورسعيد
الغضبان وعطية يفتتحان أعمال تطوير قسم تجنيد وتعبئة بورسعيد
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