طلاب المنيا يشاركون فى منتدى شباب الجامعات المصرية

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة شاركت بوفد من أعضاء اتحاد طلاب جامعة المنيا في منتدى الجامعات المصرية مع كلية الشرطة ضمن البرامج التعليمية والتثقيفية التي تنظمها كلية الشرطة بالتعاون مع الجامعات المصرية ووزارة الداخلية.



يأتي ذلك حرصًا من الجامعة علي توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع شباب المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة، وذلك على مدار يومين بمشاركة 10 طلاب من أعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة وبحضور العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والعسكرية والرقابية.



رافق الوفد محمد علاء مشرف الوفد، وشملت الزيارة مجموعة من الندوات الثقيفية والتعليمية حول تحديات واستراتيجيات الأمن القومي، ونشر قيم الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة لتنظيم ماراثون دراجات، وفي ختام الزيارة تم تكريم المسئولين من وفود الجامعات المصرية.