مدير أمن الغربية يفتتح مبنى مباحث شرطة المرافق والإشغالات بطنطا.. صور

افتتح اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم بني مباحث شرطة المرافق والإشغالات بطنطا، وذلك فى إطار توجيهاته وزارة الداخلية بالضرورة تطوير وترميم جميع الإنشاءات الشرطية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.



ورافق مدير الأمن خلال جولة الافتتاح كل من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن، واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية وضباط وفراد الشرطة.



كما أعطى مدير الأمن توجيهاته العاجلة إلى مساعديه من القيادات الأمنية بالضرورة تأمين الكنائس ودور العبادة والأكمنة المرورية، مؤكدا فى توجيهاته لهم على ضرورة توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وحسن معاملة المواطنين وردع جميع الخارجين على القانون.



وشدد مدير الأمن على أهمية التأكد من تشغيل جميع كاميرات المراقبة وتفعيل تشغيل كافة البوابات الإلكترونية بمحيط جميع المؤسسات الحكومية ودور العبادة والكنائس تزامنا مع قرب حلول أعياد ليلة الميلاد للأخوة الأقباط.



كما شدد مدير الأمن على ضرورة ارتداء كل ضباط وأفراد الشرطة أثناء تواجدهم فى فترة خدمة التأمين الصديري الواقي والربط بين جميع الخدمات الأمنية والمرورية.

