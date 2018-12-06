ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

المنيا تزيل التعديات على 551 فداناً من الأراضي الزراعية الخاصة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، أزالت 15525 حالة تعد على مساحة 551 فدانا و4 قراريط و22 سهما بأراضٍ زراعية خاصة، خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري؛ وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز المنيا جاءت في الترتيب الأول للمراكز التسعة من خلال إزالة 3511 حالة على مساحة 84 فدانا وتلاها مركز بني مزار بإجمالي 2673 حالة إزالة ثم مركز ابوقرقاص بإجمالي 2013 حالة.

وكان "قاسم" قد وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة في حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مباني عشوائية.
المنيا تزيل التعديات على 551 فداناً من الأراضي الزراعية الخاصة
المنيا تزيل التعديات على 551 فداناً من الأراضي الزراعية الخاصة
loading...

ترشيحاتنا

قاتلة.. ملكة جمال السجون في البرازيل.. صور

تجدد الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية وطلبة المدارس.. صور

الرقابة الإدارية: تورط مطربة وعدد من الشخصيات في شبكة دولية للاتجار في البشر وجلب المخدرات

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم الأرانب

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية

ربة منزل تضرب مدرس وتكسر ذراعه.. لهذا السبب

يدفع رشوة 150 ألف جنيه لتعيينه في وظيفة تربي بالإسكندرية

تعرف على نصيحة محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

الزمالك يحصل على توقيع نجم وادي دجلة في أولى الصفقات الشتوية

أنباء عن سقوط قتلى في هجوم انتحاري على ميناء جابهار جنوب إيران

اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

فيديو

شاهد.. استبدال البشر بالروبوتات في تقديم الطعام بالمحلات
فيديوجراف| نهر الدم في بوروندي يكشف عن سجن لتعذيب المعتقلين
زايد تعلن موعد توقيع عقود ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة.. فيديو
الأرصاد توجه نصائح للمواطنين.. وتؤكد: الطقس غير مستقر حتى الغد.. فيديو
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالأقصر غدا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟