المنيا تزيل التعديات على 551 فداناً من الأراضي الزراعية الخاصة

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، أزالت 15525 حالة تعد على مساحة 551 فدانا و4 قراريط و22 سهما بأراضٍ زراعية خاصة، خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري؛ وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.





وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز المنيا جاءت في الترتيب الأول للمراكز التسعة من خلال إزالة 3511 حالة على مساحة 84 فدانا وتلاها مركز بني مزار بإجمالي 2673 حالة إزالة ثم مركز ابوقرقاص بإجمالي 2013 حالة.



