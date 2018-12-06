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عودة 284 مصريا من ليبيا وعبور 295 شاحنة عبر منفذ السلوم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح عودة 284 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري 242 منهم سافروا بصورة شرعية و42 بصورة غير شرعية، كما عبرت 295 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن- في بيان اليوم الخميس - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 866 شخصا عبر المنفذ منهم 253 مصريا و613 ليبيا.

واشار إلى أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 145 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي ، وإنهاء إجراءات وصول 150 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
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