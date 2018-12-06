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رياضة

أمنية عبدالقوي كابتن منتخب الاسكواش تكشف أسباب اعتزالها.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:04 م
ريهام بكير - نور عادل
كشفت أمنية عبدالقوي لاعبة الاسكواش المعتزلة، تفاصيل اعتزالها رياضة الاسكواش والأسباب التي أدت إلى اتخاذها هذا القرار.

وقالت أمنية عبدالقوي في ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري، إنه عقب ولادة نجلها سليم كان من الصعب العودة من جديد إلى رياضة الاسكواش.

وأضافت: "بعد ولادة ابني بسنة و3 أشهر حاولت من جديد العودة إلى الاسكواش وساندني أهلي وأهل زوجي في هذا القرار فكان الأمر بمثابة تحدي بالنسبة لي".

وأكملت: "بعد العودة حاولت التمرن بقوة من جديد ولكن الوضع كان صعبا للغاية وشاركت في 4 أو 5 بطولات، ولكني لم أكن أستطيع الوصول إلي لياقتي الكاملة، ومحققتش النتيجة اللي أحب أحققها".

واستطردت: "كنت أحتاج أن أتمرن بقوة 200% ولكن تدريبي كان للأسف بقوة 40% فقط، فكمكنتش هوصل لأي حاجة".
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