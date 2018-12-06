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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد إدارة خدمة المواطنين ويتابع آليات التعامل مع الشكاوى

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ضرورة التعامل الفورى مع مشكلات المواطنين المختلفة من جانب جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات مشيرا لأهمية الاستجابة للشكاوى والملاحظات والاسراع بالرد فى حدود القانون.. وأضاف أن المحافظة تولى منظومة تلق شكاوى المواطنين اهتماما خاصا نظرا لأحقية المواطن فى نقل معاناته للمسئولين وواجب المسئولين فى ايجاد الحلول العاجلة لتلك المشكلات خاصة المتعلقة بالمرافق والخدمات المختلفة.

جاءت تصريحات محافظ بورسعيد خلال جولته التفقدية لادارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والتى رافقه خلالها المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام صباح اليوم الخميس .. وخلال الجولة اطمأن اللواء عادل الغضبان على آلية العمل بالإدارة وكم وكيف الشكاوى المقدمة ونسب التعامل معها ، والتقى المحافظ بالمترددين على الإدارة والاستماع إليهم . 

وأكد أن الهدف الرئيسي لتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء هو سرعة التعامل مع مشكلات المواطنين والرد عليها .
محافظ بورسعيد يتفقد إدارة خدمة المواطنين ويتابع آليات التعامل مع الشكاوى
محافظ بورسعيد يتفقد إدارة خدمة المواطنين ويتابع آليات التعامل مع الشكاوى
محافظ بورسعيد يتفقد إدارة خدمة المواطنين ويتابع آليات التعامل مع الشكاوى
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