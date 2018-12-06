محافظ الدقهلية: إعادة النظر في تسعير أراضي الدولة.. صور

عقد اليوم الخميس الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلس النواب ناقش خلاله عددا من الموضوعات التي طرحها النواب الحاضرون والمتعلقة بمشاكل المواطنين في دوائرهم.





وقدم أحد الحاضرين الشكر للدكتور كمال شاروبيم والأجهزة الأمنية في المحافظة على عدم إزالة الملاعب التي تخدم الشباب في المحافظة باعتبارها المتنفس لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.





كما ناقش بعض المشكلات المتعلقة بأزمة المرور بعدد من مدن المحافظة، وشهد الاجتماع إشادة بحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التي حققت فيها محافظة الدقهلية المركز الأول علي مستوى الجمهورية.





وقرر محافظ الدقهلية دراسة مد خط سير سيارات الأجرة القادمة من أجا إلى سندوب لتصل إلى الجامعة في حالة الاحتياج إلى ذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الدقهلية.





وشهد الاجتماع مطلبا شبه جماعيا بضرورة إعادة النظر في تسعير الأراضي المملوكة للدولة حيث اعتبر عدد من النواب أن الأسعار التي حددتها اللجان المختصة مرتفعة ومبالغ فيها.



