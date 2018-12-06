الغضبان يتفقد مسابقة بورسعيد فى عيون أبنائها بالمدينة الشبابية.. صور

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، طلاب المدارس المشاركين فى المسابقة الفنية "بورسعيد فى عيون ابنائها" تحت عنوان "حب بلدك" المقامة بالمدينة الشبابية بمرافقة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ود. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.





وأشاد محافظ بورسعيد بالمستوى الفنى الذى أظهره الطلاب المشاركون على صفحاتهم، مضيفا ان الاهتمام بالأنشطة التربوية هو جانب مهم فى العملية التعليمية وعنصر جاذب للطلاب بالمدرسة ويحقق الهدف العام من نظام التعليم الجديد وهو بناء الشخصية المصرية موجها الشكر لكل القائمين على المسابقة ولجنة التحكيم.





كما أشاد وكيل الوزارة بالمستوى التنظيمي للمسابقة والذي أظهر مدى التعاون بين أجهزة المحافظة وإدارات التربية والتعليم المعنية بالمسابقة، مضيفا أن 750 طالبًا وطالبة شاركوا بالمسابقة يمثلون 200 مدرسة وأن ما يحدث الآن من طفرة فى جميع الانشطة التربوية يرجع إلى إيجابية دور إدارة الشئون التنفيذية فى الاهتمام وإثراء وصقل واكتشاف المواهب داخل المدارس.





ومسابقة "بورسعيد فى عيون أبنائها" هى مسابقة سنوية فى إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد بورسعيد القومى ويشرف عليها الفنان محمد الدسوقى المستشار الثقافى للمحافظة وبالتعاون مع إدارتى الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الفنية وتستهدف جميع طلاب بورسعيد للتعليم العام والفنى بجميع المراحل التعليمية.



