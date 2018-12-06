ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغضبان يتفقد مسابقة بورسعيد فى عيون أبنائها بالمدينة الشبابية.. صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، طلاب المدارس المشاركين فى المسابقة الفنية "بورسعيد فى عيون ابنائها" تحت عنوان "حب بلدك" المقامة بالمدينة الشبابية بمرافقة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ود. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمستوى الفنى الذى أظهره الطلاب المشاركون على صفحاتهم، مضيفا ان الاهتمام بالأنشطة التربوية هو جانب مهم فى العملية التعليمية وعنصر جاذب للطلاب بالمدرسة ويحقق الهدف العام من نظام التعليم الجديد وهو بناء الشخصية المصرية موجها الشكر لكل القائمين على المسابقة ولجنة التحكيم.

كما أشاد وكيل الوزارة بالمستوى التنظيمي للمسابقة والذي أظهر مدى التعاون بين أجهزة المحافظة وإدارات التربية والتعليم المعنية بالمسابقة، مضيفا أن 750 طالبًا وطالبة شاركوا بالمسابقة يمثلون 200 مدرسة وأن ما يحدث الآن من طفرة فى جميع الانشطة التربوية يرجع إلى إيجابية دور إدارة الشئون التنفيذية فى الاهتمام وإثراء وصقل واكتشاف المواهب داخل المدارس.

ومسابقة "بورسعيد فى عيون أبنائها" هى مسابقة سنوية فى إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد بورسعيد القومى ويشرف عليها الفنان محمد الدسوقى المستشار الثقافى للمحافظة وبالتعاون مع إدارتى الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الفنية وتستهدف جميع طلاب بورسعيد للتعليم العام والفنى بجميع المراحل التعليمية.

وشهدت فاعليات المسابقة شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية ورمضان سأسأ مدير ادارة التعليم الابتدائى ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ود. اسامة السيد العاصى وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا كرئيس لجنة التحكيم ومروة سعد الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإقليم القناة وسيناء الثقافى ود. ريتا رمزى موجه عام التربية الفنية.
الغضبان يتفقد مسابقة بورسعيد فى عيون أبنائها بالمدينة الشبابية.. صور
الغضبان يتفقد مسابقة بورسعيد فى عيون أبنائها بالمدينة الشبابية.. صور
الغضبان يتفقد مسابقة بورسعيد فى عيون أبنائها بالمدينة الشبابية.. صور
الغضبان يتفقد مسابقة بورسعيد فى عيون أبنائها بالمدينة الشبابية.. صور
الغضبان يتفقد مسابقة بورسعيد فى عيون أبنائها بالمدينة الشبابية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

محسن صالح يكشف سرا له أثناء تدريب الإسماعيلي

مصطفى قمر يوضح حقيقة الخلاف مع أخيه.. فيديو

فرنسا تواجه لحظة خطيرة.. واحتجاجات جديدة ضد ماكرون

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم الأرانب

مصرع أم وابنتها وإصابة الزوج في حادث تصادم بالبحيرة

حكم مس المصحف دون وضوء

التشكيل المتوقع للزمالك فى موقعة المصري ببرج العرب

7 نجوم يغيبون عن الزمالك في لقاء المصري الليلة

الفيضانات تغرق إسرائيل.. فيديو وصور

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم.. والقنوات الناقلة لها

بعد تراوري.. جون أنطوي على رادار بيراميدز

تظاهر الآلاف من طلبة المدارس الفرنسية ضد ماكرون.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

فيديو

شاهد.. استبدال البشر بالروبوتات في تقديم الطعام بالمحلات
فيديوجراف| نهر الدم في بوروندي يكشف عن سجن لتعذيب المعتقلين
زايد تعلن موعد توقيع عقود ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة.. فيديو
الأرصاد توجه نصائح للمواطنين.. وتؤكد: الطقس غير مستقر حتى الغد.. فيديو
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالأقصر غدا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟