مدير أمن الغربية يوزع هدايا على الأطفال الأيتام بالمحلة.. صور

أجرى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم، جولة تفقدية زار خلالها دار الأيتام لتوزيع هدايا الأطفال والبطاطين بدار الأيتام بمدينة المحلة الكبرى.



وجاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الداخلية بتحقيق كل أواصل التواصل الاجتماعي بين مديرية الأمن ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى قري ومراكز المحافظة.



كما تفقد مدير الأمن جميع الخدمات الأمنية والأوقوال الثابتة والمتحركة بمحيط الكنائس ودور العبادة، لمتابعة مدى انتظام الخدمات تزامنا مع قرب حلول أعياد الأخوة الأقباط بأعياد ليلة الميلاد.



وباشر مدير الأمن أعمال التجديدات والتطويرات التى أجريت على مستوى قسما شرطة أول وثان المحلة، موجها بضرورة انتظام كل الخدمات وحسن معاملة المواطنين وتلبية جميع شكواهم.