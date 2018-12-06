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عبدالعاطي المناعي: السياحة العلاجية في مصر يظلمها سوء التسويق.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:28 م
الدكتور عبد العاطي
الدكتور عبد العاطي بكري حسين
ندى فتح الله
أفاد الدكتور عبد العاطيالمناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، أن مصر من أكثر الأماكن على مستوى العالم انخفاضًا في السعر فيما يخص السياحة العلاجية.

وأشار "المناعي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الخميس، إلى أن مصر بها كفاءات طبية كبيرة في معظم التخصصات العلاجية، مشيرًا إلى أن المصريين بارعون في مجال الطب منذ قديم الأزل ليس أمراً بجديد عليهم.

وأضاف أن السياحة العلاجية في مصر يظلمها سوء التسويق لها بشكل يليق بها، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية التي قد تحدث في مصر كباقي دول العالم ويتناولها الإعلام بطريقة التهويل يؤثر سلبًا على مستقبل السياحة العلاجية.
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