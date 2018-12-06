أمنية عبدالقوي تكشف عن أغلى بطولة حققتها في مسيرتها بالاسكواش.. فيديو

كشفت أمنية عبدالقوي، لاعبة الاسكواش المعتزلة عن أكثر بطولة اسكواش لا تنساها وأغلى بطولة فازت بها في مسيرتها.



وقالت أمنية عبدالقوي في ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري إن بطولة 2003 الفردي في مصر كانت بطولة عالم تحت 19، فزت بها وكانت يوم عيدميلاد والدي ولذلك هي الأقرب لقلبي.



وأضافت: "بطولة العالم في شرم الشيخ عام 2010 قريبة إلى قلبي لأني حصلت فيها على المركز الثاني وكنت أول لاعبة مصرية تدخل نهائي بطولات السيدات، كنت أتمنى أن أحصد اللقب ولكن كان من الصعب اقتناص تلك البطولة".



وأكملت: "شاركت في 7 بطولات لبطولة إنجلترا المفتوحة، وفزت بـ9 بطولات سيدات تقريبًا، وعلى مستوى النهائيات شاركت في 32 نهائيا".