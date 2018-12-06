ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مجدى حسن: نطالب الحكومة بتشكيل المجلس القومى للأجور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
محمد غالي
عقدت سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول اجتماع لها برئاسة مجدى حسن مسئول السكرتارية ورئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.

واستعرض أعضاء السكرتارية الذين يمثلون النقابات العامة العمالية مشروع خطة النشاط فى الدورة النقابية الحالية 2018-2022.

وطالب الأعضاء بضرورة إعداد تقارير تفصيلية عن قضايا العمل والأجور فى كل قطاع نوعى انتاجى أو خدمى على حده لعرضه على الاجتماع القادم والذى سيناقش مشروعات القوانين والمعروضة على مجلس النواب وأهمها مشروع قانون العمل ومشروع قانون التامينات والمعاشات وقانون البدل النقدى للإجازات تمهيدا لوضع رؤية الاتحاد العام فى هذه المشروعات وربطها بقضايا الأجور.

كما طالب بضرورة ربط الأجور فى جميع القطاعات الحكومى والعام والخاص بالمستويات المعيشية من خدمات واستهلاك ، مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ،مؤكدا على التمثيل الحقيقى لاتحاد عمال مصر فى المجلس الذى يبحث قضايا الأجور وربطها بالتضخم والأسعار وبصفة دورية.
loading...

ترشيحاتنا

تجديد ترخيص قناة الأهلى ٣ أشهر

مصر ترد بقوة على تقرير مسئولة في حقوق الإنسان

النجم الساحلي يوافق على بيع بن عمر لـ الأهلي مقابل 70 مليون جنيه

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

لتحضير لحم برجر مثالي.. عليك بهذه الخطوات

ننشر تفاصيل صفقة انتقال محمود وحيد إلى الأهلي

الأمطار تضرب القاهرة والجيزة.. والأرصاد: الشتاء جاء مبكرا

مصرع أم وابنتها وإصابة الزوج في حادث تصادم بالبحيرة

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم.. والقنوات الناقلة لها

تعرف على حقيقة اعتزال الفنانة يسرا.. فيديو

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو

تظاهر الآلاف من طلبة المدارس الفرنسية ضد ماكرون.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

فيديو

شاهد.. استبدال البشر بالروبوتات في تقديم الطعام بالمحلات
فيديوجراف| نهر الدم في بوروندي يكشف عن سجن لتعذيب المعتقلين
زايد تعلن موعد توقيع عقود ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة.. فيديو
الأرصاد توجه نصائح للمواطنين.. وتؤكد: الطقس غير مستقر حتى الغد.. فيديو
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالأقصر غدا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟