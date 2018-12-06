مجدى حسن: نطالب الحكومة بتشكيل المجلس القومى للأجور

عقدت سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول اجتماع لها برئاسة مجدى حسن مسئول السكرتارية ورئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.



واستعرض أعضاء السكرتارية الذين يمثلون النقابات العامة العمالية مشروع خطة النشاط فى الدورة النقابية الحالية 2018-2022.



وطالب الأعضاء بضرورة إعداد تقارير تفصيلية عن قضايا العمل والأجور فى كل قطاع نوعى انتاجى أو خدمى على حده لعرضه على الاجتماع القادم والذى سيناقش مشروعات القوانين والمعروضة على مجلس النواب وأهمها مشروع قانون العمل ومشروع قانون التامينات والمعاشات وقانون البدل النقدى للإجازات تمهيدا لوضع رؤية الاتحاد العام فى هذه المشروعات وربطها بقضايا الأجور.



كما طالب بضرورة ربط الأجور فى جميع القطاعات الحكومى والعام والخاص بالمستويات المعيشية من خدمات واستهلاك ، مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ،مؤكدا على التمثيل الحقيقى لاتحاد عمال مصر فى المجلس الذى يبحث قضايا الأجور وربطها بالتضخم والأسعار وبصفة دورية.