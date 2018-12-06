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حوادث

إصابة 9 أشخاص بينهم 6 طلاب في حادث تصادم بسوهاج

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد رياض
شهدت منطقة الشوادر بطريق جرجا الزراعي في سوهاج، حادث تصادم بين سيارتي "نقل وملاكي" أسفر عن إصابة ٩ أشخاص، بينهم مُدرَّسة و٦ طلاب.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بحدوث تصادم بين السيارة رقم ٥٤٦٤ نقل جيزة، خاصة بنقل الطرود، والسيارة رقم ٥٢٠٤١ ملاكي سوهاج.

وبانتقال رجال المن لموقع الحادث؛ تبين لهم إصابة كل من سعاد أحمد، ١٤ عاما، نردين عماد، ١٥ عاما، علي موسى، ١٥ عاما، معتز مؤمن،، ١٦ عاما، طارق رمضان شاكر ١٥ عاما، أحمد علي، ١٥ عاما، طالب في المرحلة الإعدادية، محروس عاطف ٣٥ عاما، رمضان صبري، ٤٠ عاما، امل محمد أحمد، ٢٩ عاما، مدرسة، مصابين بسحجات وكسور.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج، وتسيير حركة المرور على الطريق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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