ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خبير: الكوميسا تعزز دور مصر أفريقيا من خلال تنمية وتطوير القارة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:30 م
صدى البلد
اية الجارحى
قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن قمة الكوميسا لها أهمية بالغة لمصر، حيث إنها ستترأس الاتحاد الأفريقي مطلع 2019، بالإضافة لتعزيز دورها تجاه أفريقيا من خلال تنمية وتطوير القارة.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صـدى البلد، أن الكوميسا ستتيح فرص جيدة لنمو العلاقات التجارية بالدول الأفريقية وفتح منافذ وأسواق جديدة للاستثمارات والصادرات المصرية خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحديثة وخبرات مصر في تطوير البنية التحتية والصناعية والصادرات المصرية من مواد البناء والصناعات الغذائية والخضروات، وكل ذلك يعطنا ميزة تنافسية كبيرة داخل القارة الأفريقية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين من الدول الأفريقية لضخ استثمارتهم في مصر وزيادة التبادل التجاري بين مصر وكافة الدول الأفريقية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قمة الكوميسا ستكون مهمة أيضا في توحيد كافة الرؤى والجهود نحو التكامل الأفريقي والمضي قدما نحو الملفات التي طرحت من قبل في إنشاء عملة افريقية موحدة وبنك مركزي أفريقي وصندوق نقد أفريقي للمساهمة في عمليات التطوير والتنمية الشاملة المستدامة داخل القارة.
loading...

ترشيحاتنا

تجديد ترخيص قناة الأهلى ٣ أشهر

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

مصر ترد بقوة على تقرير مسئولة في حقوق الإنسان

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم.. والقنوات الناقلة لها

تعرف على حقيقة اعتزال الفنانة يسرا.. فيديو

القبض على ربة منزل بالدقهلية كسرت ذراع مدرس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. فيديو

قاتلة.. ملكة جمال السجون في البرازيل.. صور

طريقة عمل خبز البصل والزيتون بأسهل الخطوات

محسن صالح يكشف سرا له أثناء تدريب الإسماعيلي

7 نجوم يغيبون عن الزمالك في لقاء المصري الليلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم الأرانب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

فيديو

شاهد.. استبدال البشر بالروبوتات في تقديم الطعام بالمحلات
فيديوجراف| نهر الدم في بوروندي يكشف عن سجن لتعذيب المعتقلين
زايد تعلن موعد توقيع عقود ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة.. فيديو
الأرصاد توجه نصائح للمواطنين.. وتؤكد: الطقس غير مستقر حتى الغد.. فيديو
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالأقصر غدا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟