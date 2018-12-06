خبير: الكوميسا تعزز دور مصر أفريقيا من خلال تنمية وتطوير القارة

قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن قمة الكوميسا لها أهمية بالغة لمصر، حيث إنها ستترأس الاتحاد الأفريقي مطلع 2019، بالإضافة لتعزيز دورها تجاه أفريقيا من خلال تنمية وتطوير القارة.



وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صـدى البلد، أن الكوميسا ستتيح فرص جيدة لنمو العلاقات التجارية بالدول الأفريقية وفتح منافذ وأسواق جديدة للاستثمارات والصادرات المصرية خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحديثة وخبرات مصر في تطوير البنية التحتية والصناعية والصادرات المصرية من مواد البناء والصناعات الغذائية والخضروات، وكل ذلك يعطنا ميزة تنافسية كبيرة داخل القارة الأفريقية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين من الدول الأفريقية لضخ استثمارتهم في مصر وزيادة التبادل التجاري بين مصر وكافة الدول الأفريقية.



وأكد الخبير الاقتصادي، أن قمة الكوميسا ستكون مهمة أيضا في توحيد كافة الرؤى والجهود نحو التكامل الأفريقي والمضي قدما نحو الملفات التي طرحت من قبل في إنشاء عملة افريقية موحدة وبنك مركزي أفريقي وصندوق نقد أفريقي للمساهمة في عمليات التطوير والتنمية الشاملة المستدامة داخل القارة.