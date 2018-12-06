تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل بيتزا بالدجاج وصلصة الفول السوداني.
المقادير:
صدر دجاجة منزوع العظم والجلد
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ثوم بصل
4 عود بصل أخضر
1 كوب جزر مبشور
2 ملعقة كبيرة فول سوداني مجروش
2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
مقادير الصلصة:
نصف كوب زبدة فول سوداني
2 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة خل أحمر
2 ملعقة كبيرة زيت سمسم
2 ملعقة صغيرة صلصة صويا
3 ملعقة كبيرة ماء
1 ملعقة كبيرة صلصة أويستر
مقادير العجينة
1 و نصف كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة كبيرة زعتر مفروم رشة سكر
طريقة التحضي:
* يسخن الفرن على 180 درجة مئوية
* توضع كل مقادير العجينة معا في العجانة ، وتعجن جيدا حتى تتكون العجينة.
* تغطى بفوطة دافئة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تختمر.
* لعمل الصلصة: توضع كل المكونات معا في قدر صغير على نار هادئة و وتقلب لمدة دقيقة.
* تشوح صدور الدجاج في مقلاة مع زيت الزيتون مع البصل والثوم
* وتقلب لمدة 5 دقائق.وتتبل بالملح والفلفل
* يرفع الدجاج من على النار ويقلب مع 0.5 كوب من الصلصة.
* تفرد العجينة في صينية بيتزا.
* تفرد باقي كمية الصلصة على العجينة وننثر فوقها قطع الدجاج الصلصة والجزر والبصل الأخضر..
* تدخل الفرن لمدة 12 دقيقة.
* عندما يوضع وزعي عليها الفول السوداني والكزبرة