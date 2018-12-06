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مرأة

طريقة عمل بيتزا بالدجاج وصلصة الفول السوداني

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:56 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل بيتزا بالدجاج وصلصة الفول السوداني.

المقادير:
صدر دجاجة منزوع العظم والجلد 
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون 
ثوم بصل 
4 عود بصل أخضر 
1 كوب جزر مبشور 
2 ملعقة كبيرة فول سوداني مجروش 
2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة 

مقادير الصلصة:
نصف كوب زبدة فول سوداني 
2 ملعقة كبيرة عسل 
1 ملعقة كبيرة خل أحمر 
2 ملعقة كبيرة زيت سمسم 
2 ملعقة صغيرة صلصة صويا 
3 ملعقة كبيرة ماء 
1 ملعقة كبيرة صلصة أويستر 

مقادير العجينة
1 و نصف كوب دقيق 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
1 ملعقة صغيرة ملح 
1 كوب ماء دافئ 
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
3 ملعقة كبيرة زعتر مفروم رشة سكر 

طريقة التحضي:
* يسخن الفرن على 180 درجة مئوية
* توضع كل مقادير العجينة معا في العجانة ، وتعجن جيدا حتى تتكون العجينة.
* تغطى بفوطة دافئة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تختمر.
* لعمل الصلصة: توضع كل المكونات معا في قدر صغير على نار هادئة و وتقلب لمدة دقيقة.
* تشوح صدور الدجاج في مقلاة مع زيت الزيتون مع البصل والثوم 
* وتقلب لمدة 5 دقائق.وتتبل بالملح والفلفل
* يرفع الدجاج من على النار ويقلب مع 0.5 كوب من الصلصة.
* تفرد العجينة في صينية بيتزا.
* تفرد باقي كمية الصلصة على العجينة وننثر فوقها قطع الدجاج الصلصة والجزر والبصل الأخضر..
* تدخل الفرن لمدة 12 دقيقة.
* عندما يوضع وزعي عليها الفول السوداني والكزبرة
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