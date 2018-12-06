تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل بيتزا بالدجاج وصلصة الفول السوداني.





المقادير:

صدر دجاجة منزوع العظم والجلد

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ثوم بصل

4 عود بصل أخضر

1 كوب جزر مبشور

2 ملعقة كبيرة فول سوداني مجروش

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة





مقادير الصلصة:

نصف كوب زبدة فول سوداني

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة خل أحمر

2 ملعقة كبيرة زيت سمسم

2 ملعقة صغيرة صلصة صويا

3 ملعقة كبيرة ماء

1 ملعقة كبيرة صلصة أويستر





مقادير العجينة

1 و نصف كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة زعتر مفروم رشة سكر





طريقة التحضي:

* يسخن الفرن على 180 درجة مئوية

* توضع كل مقادير العجينة معا في العجانة ، وتعجن جيدا حتى تتكون العجينة.

* تغطى بفوطة دافئة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تختمر.

* لعمل الصلصة: توضع كل المكونات معا في قدر صغير على نار هادئة و وتقلب لمدة دقيقة.

* تشوح صدور الدجاج في مقلاة مع زيت الزيتون مع البصل والثوم

* وتقلب لمدة 5 دقائق.وتتبل بالملح والفلفل

* يرفع الدجاج من على النار ويقلب مع 0.5 كوب من الصلصة.

* تفرد العجينة في صينية بيتزا.

* تفرد باقي كمية الصلصة على العجينة وننثر فوقها قطع الدجاج الصلصة والجزر والبصل الأخضر..

* تدخل الفرن لمدة 12 دقيقة.