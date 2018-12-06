هندسة القاهرة تفتتح الملتقى السنوى للتدريب والتوظيف

افتتح الدكتور سعيد الضو نائب رئيس جامعة القاهرة لخدمة المجتمع والبيئة والدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الملتقى التوظيفى لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.



وقال الدكتور سعيد الضو إن كلية الهندسة بجامعة القاهرة تعد أهم كليات الهندسة في مصر وإن مثل هذه المؤتمرات تقام لمساعدة طلاب الكلية فى الحصول على فرص تدريب فى كبرى الشركات وفرص عمل للخريجين.



جاء هذا على هامش الملتقى السنوى للتدريب والتوظيف الذى تقيمه كلية الهندسة بجامعة القاهرة بحضور كبرى الشركات العالمية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية.



وأضاف الضو بأن وجود شركات عالمية مثل BMW وorange يمثل عامل قوة كبير ويوفر الكثير من الفرص التى تقوم بإثراء طلاب الكلية بخبرات كبيرة أثناء فترة الدراسة.