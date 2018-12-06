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منوعات

تطبيق Up Live يجذب 60 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
تغيرت صورة الصين التقليدية لتصبح مركزا للتكنولوجيا المتقدمة في العالم وأطلقت العديد من التطبيقات الناجحة، مثل تطبيق "Up Live" الذي طورته شركة (Asia Innovations Group (AIG لخدمات الإنترنت والقيمة المضافة، والذى يتيح الاتصال المرئي المباشر بين المستخدمين.

وقال او يانج، أحد مؤسسي الشركة: "نحن مجموعة من الرياديين المتحمسين نريد تغيير العالم، ونرى أنه حان الوقت للصين أن تكون لها القيادة في تقديم شكل جديد من الترفيه الاجتماعي، ومنتجات AIG تمس حياة 100 مليون شخص حول العالم".

وأوضح أن شركة "AIG" حققت نجاحا عالميا مع التقنيات الناشئة مثل "بلوك تشين blockchain" مع "GIFTO " وهو ICO الأسرع مبيعا في آسيا، وتعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة السيطرة على مجال الترفيه الاجتماعي في العالم وتصنع تجربة فريدة عبر الثقافات العالمية المختلفة، ومع وجود مجموعة من رواد المنتجات العديدة يبين أن الشركة في طريقها لتحقيق هدفها.

وأشار يانج إلى أن الشركة بدأت في عام 2013 مع بينج بينج، حيث إنها أول شركة دردشة في العالم، استقطبت أكثر من عشرة ملايين مستخدم في أول 6 أشهر من انطلاقها، وبعد ذلك أنتجت تطبيق "اب لايف"، الذي جذب 60 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ليدخلوا عصرا جديدا من التفاعل المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك أطلق عملاق التكنولوجيا فكرة "Superfans"، وأن 40% من النجوم الصينيين يستخدمونه للتفاعل المباشر مع المعجبين.

ويؤكد يانج أن "AIG" حصلت على الكثير من النجاح العالمي، والذي اكتسبته من فهمها الكبير للسوق العالمية، وهذا بفضل الخلفية العالمية للمؤسسين، بالإضافة إلى منتج النت المتطورة وقدرة البحث والتطوير من الصين، فضلا عن ذلك فإن مؤسسي الشركة أو يانج و آندي تيان كانوا يتولون مناصب قيادية في كل من شركة جوجل "زينجا" للألعاب و"تن سينت".
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