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حوادث

مصرع طفل وإصابة شقيقته عقب خروجهما من المدرسة بسوهاج

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد رياض
لقي طفل بالحضانة مصرعه وأصيبت شقيقته الطالبة بالصف الثالث الابتدائي بعد أن صدمتهما سيارة مجهولة عقب خروجهما من المدرسة بشارع الجهاد في طهطا بسوهاج.

تلقي اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بمصرع الطفل محمد جمال ٥ سنوات تلميذ بالحضانة وإصابة شقيقته منار ٩ سنوات تلميذة بالصف الثالث الابتدائي بعد أن صدمتهما فر سائقها هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط قائد السيارة مرتكبة الواقعة.
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