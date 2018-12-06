مجلس الزهور يعلن تفاصيل بطولة الإسكواش المفتوحة.. صور

أعلن مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، تفاصيل بطولة الزهور الإسكواش المفتوحة التى سوف تقام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري على ملاعب النادى بفرع مدينة نصر بمشاركة 557 لاعبا يمثلون 42 ناديا على رأسهم الأهلى وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.



وحضر وقائع المؤتمر الصحفي الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش والمستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس نادى الزهور والمستشار عمر طاحون عضو مجلس الإدارة وعماد قريطم مدير البطولة.



وقال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور، إن البطولة تعد أحد أكبر البطولات التى يشرف عليها الاتحاد المصرى كونها تضم جميع المراحل السنية، مشددا على أن الزهور كان يستضيفها منذ سنوات طويلة واستعاد مكانته فى التصنيف الذى يجريه الاتحاد المصرى بعد النتائج المتميزة الذى حققها قطاع الاسكواش منذ تولى مجلس الإدارة المسؤولية.



وشدد الدمرادش على أن الزهور أصبح حاليا يمتلك 11 ملعبا للاسكواش فى فرعى النادى بمدينة نصر والتجمع الخامس تم تأسيسهم وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية من أجل توسيع قاعدة اللاعبين لتفريغ أبطال يمثلون مصر فى جميع المحافل الدولية، معربا عن تمنيه فى استضافة نادى الزهور جميع الأحداث الكبرى التى ينظمها الاتحاد المصرى للاسكواش.



وشدد الدمرادش على أن نادى الزهور استعاد بريقه من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى عهود سابقة.



وأشار رئيس نادى الزهور إلى أن نتائج النشاط الرياضى المتميزة تؤكد على أن أبطال النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس سوف يستحوذون على العديد من الألعاب الفردية والجماعية مثل اليد والطائرة والسلة وكرة السرعة والريشة الطائرة.



وعبر عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش، عن فخره بما وصل إليه نادى الزهور حاليا فىما يخص المنشآت العملاقة التى تعد أكبر دليل على اهتمام مجلس إدارة النادى بتطوير رياضة الاسكواش، مؤكدا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا كبيرا بين الاتحاد المصرى ونادى الزهور الذى سوف يعود لسابق عهده مع المجلس الحالى.



وأشار رئيس الاسكواش إلي أن لاحظ اهتمام مجلس الإدارة بجميع التفاصيل الخاصة بمنافسات البطولة مع فريق العمل والتنظيم، مما يؤكد على أن البطولة سوف تشهد قوة منافسة بين الأندية.