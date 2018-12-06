تعرف على أحدث منتجات إنترنت الأشياء في مصر

أعلنت شركة Chenyee تكنولوجي الصينية والمالكة للعلامة التجارية Soda Mobile عن خطتها التسويقة بالسوق المصرية لإطلاق مجموعة كبيرة من منتجات إنترنت الأشياء خلال الفترة المقبلة تحت شعار الجودة للجميع.



وكانت الشركة في أوائل 2018 انتهجت منظومة بيع تعتمد على تطبيق منصة للبيع والتسويق مباشرةً بنظام الـ B2R "Business To Retailer" وتقوم السياسة التسويقية على فكرة إلغاء الوكيل المعتمد لتقليل تكلفة المنتج وخفض تسعيره والعمل مباشرةً من المصنع بالصين إلى يد التاجرـ وذلك من خلال تحميل تطبيق خاص بالشركه يحمل علي هاتف التاجر مما يتيح له التواصل وعمل أوامر الشراء من الشركة الأم.



وصرح محمد مرادـ مدير إدارة العمليات وتطوير الأعمال، بأن "منتجات إنترنت الأشياء Internet Of Things products Soda ستأتي بأعلى جودة وبسعر تنافسي يضمن استمتاع عملائها أيضًا بخدمات ما بعد البيع من خلال فروع شركة راية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية".



وإنترنت الأشياء مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء في حياتنا قابلية الإتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة، ويمكن إيصال الإنترنت بالسيارات والغسالات وحتى ستائر النافذة والأقفال وغيرها من الأجهزة.