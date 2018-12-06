إفريقية النواب: مؤتمر الكوميسا يخلق مجالات للتعاون الاقتصادى والتجارى

قال النائب محمود يحيى أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إن أفريقيا تكتسب درجة عالية من الاهتمام المصري، وخاصة أن الدول الأفريقية أصبحت تعتمد على بعضها البعض فى كافة المجالات دون اللجوء إلى قوى خارجية.



وتابع يحيي فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المؤتمرات الدولية التى تجمع بين الدول الإفريقية تستهدف خلق مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى، فضلا عن توطيد العلاقات بينها وخاصة أنها تُقام بحضور رؤساء الدول بما يضفي عليها عنصر الجدية فى تنفيذ التوصيات التى تخرج منها.



جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، تنظم مؤتمر "افريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال ديسمبر الحالى بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية.