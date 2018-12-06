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تعليم

فرق تعليم دمياط للمصارعة الرومانية والكراتيه يحصدون المراكز الأولى

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:10 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أكد السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه تلقى اليوم نتيجة بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية والكراتيه المقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي، تحت رعاية د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة.

وهنأ "وكيل الوزارة" الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط لفوز أبنائها الطلاب ببطولة الجمهورية وخاصة أنها تعد المرة الأولى في تاريخ "تعليم دمياط" أن يحصد هذه المراكز الأولي على مستوى الجمهورية في تلك البطولة.

وهنأ "وكيل الوزارة" الطالب أمير محمد السواح، بمدرسة الإمام محمد عبده الاعدادية لحصوله علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن (52 ك) ببطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية، كما هنأ "وكيل الوزارة" الطالب محمد إيهاب الفيومي، بمدرسة التجريبية الإعدادية المتطورة والحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن (44ك) والطالب أحمد محمد مقلد من مدرسة دمياط الإعدادية بنين، والحاصل على المركز الرابع في وزن (48ك) بنفس البطولة.

كما هنأ "وكيل الوزارة" الطالبة روان بدوي من مدرسة التجريبية الإعدادية المطورة والحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة الكراتيه.

وأثنى "سويلم" على هذا الإنجاز، مقدما الشكر والتقدير لأحمد عبد السلام موجه عام التربية الرياضية وللعاملين على الحصول بهذه المراكز من طلاب و معلمين وموجهي التربية الرياضية، مؤكدا أن الإنجاز ليس جديدًا على أبناء المحافظة، "فلدينا أبطال جمهورية في مختلف المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوية، ومنهم أبطال دوليين ولاعبين بمختلف الألعاب الرياضية.
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