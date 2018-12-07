برلمانى: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تمهيد لانطلاقة جديدة

قال النائب محمود يحيي أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، إن اللجنة تعمل على تكثيف الجهود نحو الدول الأفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، حيث تعقد اجتماعات مع سفراء الدول بشكل يومى.



وتابع يحيي فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي يأتى تمهيدا لإنطلاقة مصر نحو القارة وعودتها لدورها التاريخى مرة أخرى.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر.



