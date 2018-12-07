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محافظات

مدير المنطقة الحرة:موقع بورسعيد الجغرافي يدعم جميع الاستثمارات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:08 ص
كتب محمد الغزاوى
قدم  أحمد موسى، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، الشكر للعاملين بالمركز الثقافي المملوك للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، علي المجهود المبذول لنجاح مؤتمر الاستثمار في بورسعيد "حلم بكره بيتحقق"، وإظهار المركز في أبهى صورة أمام المشاركين في المؤتمر.

وأشار مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، إلى أن مؤتمر الاستثمار في بورسعيد ، خطوة جيدة لدعم وتعزيز موقع المحافظة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر،فضلا عن الجهود المبذولة من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتطوير المحافظة ودعم أنشطة الصناعة والمشروعات الاستثمارية وتعزيز الأنشطة الثقافية والسياحية ودعم الشباب وريادة الأعمال .

وأكد "موسي " أن موقع بورسعيد الجغرافي ، ووجود ثلاثة قوانين تتمتع بها المحافظة، "قانون المنطقة الحرة ، وقانون الاستثمار ،وقانون المنطقة الاقتصادية ، يعطي المحافظة مميزات لا تتمتع بها أي محافظة اخري ،ويساعد علي استقبال جميع الاستثمارات بكافة أنواعها ،سواء السياحية أو الصناعية أو الخدمية واللوجستية
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