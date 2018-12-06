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مبعوث الأمم المتحدة: الأطفال في اليمن عانوا من ظروف صعبة.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
توك شو
أعلن مارتن جريفث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عن تطبيق الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ووزير الخارجية السويدي للقضاء على الظروف الصعبة التى يعاني منها الشعب اليمني.

وأوضح "جريفث" خلال المؤتمر صحفي قبيل انطلاق مفاوضات السويد، أن الأطفال في اليمن عانوا من ظروف صعبة مثل المجاعة وسوء التغذية وغيرها، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة قررت تعديل المسار من مشكلات وصعوبات في الحياة إلى مسار للسلام.

وتابع ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن الأيام المقبلة ستكون هناك فرصة من خلال الحاضرين بالمؤتمر للتشاور والانتقال لاتفاق أكثر شمولية بناء على المرجعيات الثلاث وهي مبادرات الخليج والحوار الوطني والقرار الدولي للأمم المتحدة من أجل الوصول إلى مفاوضات ووضع معالم للاتفاق السلمي.
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