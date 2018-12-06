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برلمان

حوار مجتمعي لحزب المحافظين حول مواد قانون العمل الجديد.. صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:57 م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصى
نظم حزب المحافظين اليوم الأربعاء حوارا مجتمعيا حول مواد قانون العمل الجديد، برعاية لجنة العمال المركزية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بطلعت حرب.

حضر الحوار شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب ومحمد حردان، مساعد رئيس اللجنة المركزية للعمال، وحمدي خليفة مساعد رئيس لجنة العمال، وداليا فكري عضو اللجنة التنسيقية للمرأة بالحزب، وفرج أبو داوود، وبعض القيادات العمالية وبعض أعضاء اللجان المركزية بالحزب.

وتم تفنيد مواد قانون العمل الجديد وبحث الاشكاليات الموجودة به تمهيدا لعرض قانون العمل الجديد للتصويت باللجنة العامة بالبرلمان قريبا.
حوار مجتمعي لحزب المحافظين حول مواد قانون العمل الجديد.. صور
حوار مجتمعي لحزب المحافظين حول مواد قانون العمل الجديد.. صور
حوار مجتمعي لحزب المحافظين حول مواد قانون العمل الجديد.. صور
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