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المحافظين يناشد وزيرالتعليم بمحاسبة المسئولين عن إيقاف عرض مسرحي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:02 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
ناشد أشرف الشاعر، منسق محافظة البحيرة بحزب المحافظين، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بمعرفة أسباب وقف عرض مسرحي لمجموعة من الطلبة والطالبات عرضوا خلاله انتقاد للدروس الخصوصية وذلك خلال مهرجان رشيد المقام بالمحافظة.

وأكد الشاعر فى بيان صحفى له أن الطلبة فوجئوا بأوامر من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بإلغاء العرض المسرحي لوجود مشهد خاص بالدروس الخصوصية على الرغم أنه قد تمت الموافقة على العرض من قبل، ولكن فوجئ الطلبة بحملة ممنهجة ضدهم يقودها مجلس الأمناء بالبحيرة وعددا من أباطرة الدروس الخصوصية اللذين يستعدون لخوض انتخابات نقابة المعلمين والمقرر لها شهر فبراير القادم.

وأشار الشاعر إلى أن المعلمين، في هجومهم على الطلاب ادعوا أنهم يدافعون عن المعلم وتشويه صورته في هذا العرض في حين أن هجومهم الحقيقي دفاعا عن مصالحهم الشخصية في عدم رصد خطورة الدروس الخصوصية على الأسرة المصرية، حيث قاموا بسب وشتم الطلاب في يوم إلغاء العرض المسرحي.

وطالب الشاعر، وزير التربية والتعليم بضرورة التحقيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة حيث أنه وافق على نص المسرحية، وأثناء العرض أمر بوقفه إرضاءا للمدرسين.

كما طالب بالتحقيق الفوري والعاجل مع من يثبت تورطه في قتل أحلام ومحاصرة إبداع هؤلاء الشباب والقضاء على أحلامهم وتقييد حريتهم وكذلك كل من يثبت تورطه في التشجيع على الدروس الخصوصية.

واختتم الشاعر قائلا:- "في النهاية أحب أن أسجل أن طلاب ادكو جسدوا نموذج للفخر والعزة والكرامة لأنهم بكل شجاعة جسدوا مشكلة الدروس الخصوصية والتي أصبحت سرطان ينخع جسد أولياء الأمور، متسائلا إلي متي هذا؟، وكيف نحل مشكلة محاصرة تعب أبنائنا الشباب في كل ما يفعل؟.
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