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محافظات

ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بإعلام المحلة.. صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
أحمد على
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتنسيق مع المهندس محمد سراج رئيس مجلس مدينة المحلة ندوة تنموية تحت عنوان " مناهضة العنف ضد المرأة إجتماعيا وقانونيا" بحضور الدكتور حسام بندق –أستاذ ورئيس قسم التخطيط الإجتماعى بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية للتوعية المواطنين .

كما تناولت الندوة التعريف بالعنف وأنواعه سواء جسدى أو نفسى وكيفية مواجهته والأسباب التى تؤدى إليه والتأثيرات المختلفة للعنف.

وأِشار "بندق" إلى أن العنف ضد المرأة هو إرث قديم نتيجة لتراكمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأمور الحياتية وهذا العنف ليس قاصر على المجتمع المصرى أو العربى فقط ولكن هناك إحصائيات تشير إلى أن العنف منتشر بصورة كبيرة فى كافة المجتمعات حيث أنه فى أمريكا حالة ضرب زوجية كل 15 ثانية وفى فرنسا نسبة العنف ضد المرأة 51% وفى مصر 35% وفى الصين 57 %.

وأكد أن أسباب العنف ترجع إلى التنشئة الإجتماعية أوخلل فى شخصية من يمارس ذلك العنف وهناك أنواع لهذا العنف منها اللفظي والجسدي والنفسي وإجتماعى.


أكد بندق أن الحل يكمن فى عدة نقاط منها تنمية الوعى الدينى للرجل والمرأة بفقه الحياة الزوجية وإتخاذ القدوة الحسنة كمثال فى التعامل بين الزوجين وأيضا سن القوانين التى تجرم العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبات فى القوانين الموجودة .

وفى ختام اللقاء أشارت لمياء عبد اللطيف –مساعد رئيس المدينة بأن المرأة أصبحت تصل لأعلى المناصب فى الدولة وتلقى رعاية كاملة من خلال عدد من المؤسسات مثل المجلس القومى للمرأة وغيره من مؤسسات المجتمع المدني .
ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بإعلام المحلة.. صور
ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بإعلام المحلة.. صور
ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بإعلام المحلة.. صور
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