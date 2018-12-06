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مرأة

من مطبخك..أسهل وصفة لتبييض الوجه

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية ،أفضل طريقة لتبييض الوجه ، وخاصة البشرة الحساسة عن طريق قناع كما يلي :

المكونات :
-ملعقة نشا .
-ملعقة ماء ورد .

التجهيز :
1. نقوم بخلط المكونات حتى نحصل على خليط سائل ليس متماسكا .

2. ننظّف البشرة وذلك بغسل الوجه ثم تنشيفه بقطنة نظيفة .

3. نضع القناع أو الخليط على البشرة ونوزّعه على الوجه بشكل كامل .

4. نتركه على الوجه لمدّة 15 دقيقة .

5. بعد مرور المدّة الزمنيّة نغسل الوجه بالماء البارد .

6. ثم نحضر قطعة من الثلج وندهنها بالوجه وذلك لتسكير المسامات .

7. يجب الإستمرار في هذا القناع ووضعه على الوجه بشكل يومي حتى نحصل على النّتيجة التي نرغب بها .
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