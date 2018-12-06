من مطبخك..أسهل وصفة لتبييض الوجه

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية ،أفضل طريقة لتبييض الوجه ، وخاصة البشرة الحساسة عن طريق قناع كما يلي :



المكونات :

-ملعقة نشا .

-ملعقة ماء ورد .



التجهيز :

1. نقوم بخلط المكونات حتى نحصل على خليط سائل ليس متماسكا .



2. ننظّف البشرة وذلك بغسل الوجه ثم تنشيفه بقطنة نظيفة .



3. نضع القناع أو الخليط على البشرة ونوزّعه على الوجه بشكل كامل .



4. نتركه على الوجه لمدّة 15 دقيقة .



5. بعد مرور المدّة الزمنيّة نغسل الوجه بالماء البارد .



6. ثم نحضر قطعة من الثلج وندهنها بالوجه وذلك لتسكير المسامات .



7. يجب الإستمرار في هذا القناع ووضعه على الوجه بشكل يومي حتى نحصل على النّتيجة التي نرغب بها .