رئيس الوزراء يستعرض الخطط المستقبلية لشركة سيسكو في السوق المصرية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، وفد شركة "سيسكو" العالمية برئاسة تشاك روبنز رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لاستعراض الخطط المستقبلية للشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو، معربًا عن سعادته بالتواجد الفعال للشركة في اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري ﻟﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 19 ﻋﺎﻣﺎً وﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ اﻟطوﯾﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺻر وإﯾﺟﺎد وظﺎﺋف ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي حرص الحكومة المصرية على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر، مشيرًا إلى أننا نقدر التعاون مع شركة سيسكو العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات في ظل ما تقدمه الشركة من دعم لمصر في مقدمته قيام أكاديمية سيسكو للشبكات بالمساهمة بحوالي 30 مليون دولار في بناء قدرات 95 ألف طالب متخرج فضلًا عن دعم الشركات الناشئة في Algebra Ventures VC بمبلغ 10 ملايين دولار إلي جانب إطلاق أكاديمية سيسكو للأمن السيبراني بالشراكة مع المعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تعتبر المبادرة الأولى في العالم لشركة سيسكو.





كما أشاد رئيس الوزراء بحرص شركة سيسكو علي التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق برنامج تسريع رقمي للكمبيوتر في مصر والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم تماشيًا مع المبادرات الرئاسية في هذا المجال وبما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".





ويأتي البرنامج بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي وتحفيز الإبداع التكنولوجي التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار جهودها لتحويل مصر الى مركز إقليمي للابتكارات الرقمية.





وأشاد تشاك روبنز رئيس مجلس إدارة المدير التنفيذي لشركة سيسكو، بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية منذ بداية الشركة لنشاطها في مصر منذ 19 عامًا، مشيرًا إلى حرص الشركة على تعزيز أطر التعاون الحالية والتوسع فيها خاصة في ظل الفرص الواعدة المتاحة في السوق المصري في ضوء ما يتم إقامته من مشروعات كبرى تحتاج إلى الاستعانة بأحدث النظم التكنولوجية وهو ما تحرص الشركة عليه من خلال تقديم خبراتها إلى الحكومة المصرية بما يخدم مصالح الجانبين.



