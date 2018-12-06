أمسية صوفية لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية الجمعة

تقام أمسية صوفية روحانية تقدمها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات فى الثامنة مساء الجمعة 7 ديسمبر على مسرح الجمهورية.



وتتضمن مختارات من أشهر الأعمال الدينية التى وضعها كبار الملحنين منها التعطيرة لـ الشيخ سيد موسى، مدد لـ محمد الكحلاوى، اثرت المعنى لـ الشيخ على محمود، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطى، فى حب الله لـ عبد العظيم عبد الحق، على با ب سيدنا النبى لـ عباس الديب، ماشى فى نور الله لـ رضا حمدى، النفس المؤمنة لـ مرسى الحريرى، اشواق لـ محمود كامل، حبيب الله خير البرية لـ جمال سلامة، مدح الرسول لـ زكريا احمد، اسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ومن الاعمال الحديثة نور عرش الله – الامام الاعظم لـ احمد عبد الله .. اداء المنشدون عيد ابو المجد، احمد العمرى، حسام صالح، محمد حسين، ابراهيم فاروق، محمد عبد التواب، تامر نجاح، طه حسين، محمد عبد الحميد، احمد نافع، حسام صقر وايات فاروق.



يشار إلى أن تطور الغناء الديني في مصر بدأ خلال الربع الثاني من القرن العشرين بتشجيع من الملحن محمد القصبجي وأم كلثوم، وذلك من خلال أداء بعض الأغاني الدينية بمصاحبة التخت الشرقي بدلًا من الاعتماد على الجوقة الغنائية أو الآلات الإيقاعية فقط.



وتعددت الأمثلة بعد ذلك حيث قدم فريد الأطرش أنشودة عليك صلاة الله وسلامة غناء أسمهان، ولحن زكريا أحمد القلب يعشق كل جميل لأم كلثوم وقد صيغت هذه الأغاني وفق الزجل والأغنية الشعبية ثم بدأ الملحنون بتناول قصائد الشعر الدينية لكبار الشعراء بدلًا من الأزجال فوضع رياض السنباطى الحان لقصائد أحمد شوقي منها سلوا قلبي ، نهج البُردة، وُلد الهدى وغيرها وقد أعطت الأناشيد الدينية الإسلامية مفعولها النفسي في المناسبات المختلفة بما تضمه من معانٍ سامية وعبارات راقية وأسلوب أدبي رفيع.