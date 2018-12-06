أنيس البدري يكشف لـ صدى البلد: كواليس ضرب الأهلي وموقفه من الانضمام للأحمر

أنيس البدري لـ صدى البلد:

سعيد بالتتويج الافريقي على حساب الأهلي

لم اتلق اي عرض من النادي الأهلي

لن العب في تونس لغير الترجي.

فضلت اللعب لمنتخب تونس بدلًا من فرنسا





كوابيس وليالي حزينة عاشتها جماهير النادي الأهلي منذ اليوم التاسع من شهر نوفمبر بالتحديد منذ انطلاق صاروخية هدف الترجي الثالث في شباك الحارس محمد الشناوي ليعلنوا رسميًا خسارة الفريق الأحمر لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.





اللاعب جاء من بعيد وراوغ حسام عاشور وسعد سمير وأطلق قذيفة من داخل منطقة الجزاء ارتفعت معها الاهازيج والشماريخ في تونس،وبدأ معها الصراخ والعويل في القاهرة، بالإضافة إلى تلاشى حلم الصورة التى بدأ البعض فى تجهيزها لوليد سليمان وهو يرفع كأس الأميرة الأفريقية ويطوف بها الملعب الاولمبي برادس.





أنيس البدري حاوره صدى البلد فكشف اسرار النهائي السعيد على التوانسة والحزين على الجماهير الحمراء..اللاعب الذي ظلت جماهير النادي الاهلي على مدار شهر نوفمبر تذكر اسمه وتتذكر صوت المعلق التونسي الشهير وهو يعلق على هدفه القاتل في شباك النادي الاهلي قائلًا:" اضرب يا بدري"





- في البداية..كيف ترى أحزان جماهير الأهلي بسبب هدفك الحاسم والنهائي الافريقي ؟





شعور رائع بالتأكيد عندما تهدي فريقك لقب كبير بالبطولة الافريقية، على حساب أكبر وأعرق الأندية العربية والأفريقية مثل النادي الأهلي.





- ما حقيقة تفاوض الأهلي معك بعد النهائي الافريقي ؟





هذا الامر عار تماكًا من الصحة، لم يتحدث معي أو مع وكيل اعمالي أي مسئول من النادي الاهلي من اجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية.





- في حال تلقيك عرض رسمي من الأهلي هل ستقبل الانضمام الي القلعة الحمراء ؟

اللعب بقميص النادي الاهلي امر رائع..ولكن في الوقت الحالي لا أتطلع إلى خوض التجرب





- تطمح للاستمرار مع الترجي أم البحث عن عروض الاحتراف في الخارج ؟





الترجي هو البيت الكبير بالنسبة لي ولكن بالتأكيد الاحتراف هو حلم كبير بالنسبة للكثير واذا كان هناك عرض مناسب بالتأكيد ساخوض التجربة، ولكن اذا لم يصل فاني مستمر مع الترجي ولن العب في اي نادي تونسي سوى للترجي.





- من هو اقوى فريق مصري واجهته ؟

النادي الاهلي بالنسبة لي هو اقوى فريق مصري واجهته.





- كيف ترى تجربة محمد صلاح مع ليفربول وتألقه في الفترة الاخيرة ؟

محمد صلاح لاعب رائع ومتميز،ومن الجيد ان تمتلك قارة افريقيا لاعبين متميزين مثل محمد صلاح،واتمنى ان يستمر مع ليفربول ويؤدي اداء افضل خلال الفترة المقبلة.





- لماذا اخترت اللعب للمنتخب التونسي عوضا عن الفرنسي؟

أنا تونسي، وأبي وأمي تونسيان لذلك اخترت منتخب تونس الذي خضت معه عدة لقاءات هامة، كالمشاركة بكأس العالم روسيا 2018 وأيضا خوض غمار تصفيات أمم إفريقيا.





ما هي حظوظ المنتخب التونسي بأمم إفريقيا 2019؟