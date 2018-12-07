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ديني

أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام الفطر في رمضان طوال السنة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " أفطرت قرابة 3 شهور رمضان ولكن لا استطيع القضاء لهذه الايام في هذه الايام، ماذا افعل ؟ "

وقال "وسام" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة التي يقوم الإسلام عليها، والصيام المفروض علينا هو صيام شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الذي أفطر في عدد من الايام في هذا الشهر المبارك لا كفارة له إلا إذا صام وقضى هذه الأيام، ولكن إذا تواجد عذر مرضي، يصبر وبعد زوال هذا العذر يقضى ما عليه من صيام

وأضاف أمين الفتوى، أن المسلم إذا صام يوم في الاسبوع لقضاء ما فاته من صيام يكون بذلك صام 52 يوما في السنة، وإذا صام يومين من كل اسبوع كالاثنين والخميس بنية القضاء فيكون بذلك قد صام 104 يوم في السنة.
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