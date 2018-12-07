طارق العشري في حوار لـ صدى البلد: الحكم ظلم حرس الحدود أمام الزمالك.. وجوزيه الأفضل للأهلي .. فيديو

كشف طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، سر الطفرة الرائعة التي حققها الفريق عقب عودته لقيادته خلفا لـ عماد سليمان الذي رحل عقب نتائج الفريق السيئة وتذيله جدول الدوري الممتاز.





وقال العشرى فى حوار لـ صدى البلد إنه قاد الفريق وهو متذيل الدوري برصيد 7 نقاط ليفوز بـ 4 مباريات ويتعادل في 6 أخرى ويصبح رصيده 18 نقطة فى المركز التاسع.. وإلى نص الحوار





ما سر صحوة فريق حرس الحدود الدائمة مع كابتن طارق العشري ؟





الفريق عاني كثيرا من انعدام الثقة بسبب الهزائم المتتالية ففي مباراة سموحة وإنبي كنا قريبين من الفوز بالإضافة لمباراة الزمالك التى لا يستحق الفريق فيها الهزيمة، مشددا على أن الدوري هذا الموسم صعب وغريب وستفرق النقطة في مركز الفريق بشدة والفرق الكبرى أصبحت تتخوف من مواجهة الحرس.





ما رأيك في أداء لاعبي الفريق ؟





الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين فالسعدني حارس رائع ويقدم اداء مميزا بالإضافة لمصطفى جمال وإمام عاشور وإبراهيم عبد الخالق وأحمد الشيخ وموزيس لذلك حرصت على تثبيت الفريق ما أعطي الثقة والأمان للاعبين.





هل الفوز على المصري ووادي دجلة كان متوقعا مع الأداء الجيد ؟





مُنحنى أداء الفريق قبل مباراة الزمالك كان في تصاعد ولكنه افتقدوا الثقة ونسبة التهديف الكبيرة، مضيفا أن مباراة الاسماعيلي أعطت دفعة قوية للاعبين فدائما ما أحدث اللاعبين أن النتيجة في تلك المرحلة أهم من الأداء ففوارق بين فرق القاع والقمة ليست كبيرة فليس هناك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق.





هل الفريق بحاجة للتدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية ؟





الفريق بحاجة للتدعيمات بكل خطوط الفريق والتركيز خلال الفترة الحالية على المحترفين، مضيفا أن هناك اتفاقا بيني وبين الإدارة على التدعيم بلاعبين مميزين بإمكانهم صناعة الفارق.





هل تخوفت من قيادة الفريق مرة أخرى ؟





حرس الحدود هو بيتي الأول ولديه دين كبير حيث إنه أول فريق أعطاني الفرصة لإدارة فريق فى الدوري هو حرس فالكثير نصحني بالابتعاد عن قيادته، ولكن حبي للفريق وفضله علي حسم القرار بالموافقة.





ما هي أهم أهداف طارق العشري مع حرس الحدود؟





الأهداف تختلف وفق المرحلة التي يمر بها الفريق فأثناء قيادتي للفريق 2001 صعدنا للدوري الممتاز ومن 2004 كان الهدف هو الاستقرار في المنطقة الدافئة وعام 2006 كان الهدف التواجد ضمن المربع الذهبي وعام 2011 أصبح فريق بطولات حتي المشاركة بأفريقيا، ما أضاف خبرات كبيرة للاعبين ولكن الآن هدفي هو ضمان البقاء في الدوري وستطور الأهداف مرة اخرى.





هل سيتم استعادة نجوم الفريق مرة اخرى أمثال أحمد عيد عبدالملك وأحمد صافي ؟





الآن يتم متابعة العديد من اللاعبين، ومن يكون بحاجة له الفريق سيتم التعاقد معه مرة أخرى ولكن الهدف الأكبر حاليا في التعاقدات هو المحترفين إلا أن يعلن الأنديه الكبرى اسماء من يرغبون في رحيلهم.





هل شعرت بالظلم أثناء مباراة الزمالك ؟





نعم فقبل ضربة الجزاء كان بإمكان الفريق الفوز وحسم الثلاث نقاط، فالفريق اقترب من إحراز هدف، لكن هدف الزمالك الثاني كان صدمه لي وللاعبين.





ما رأيك في أداء التحكيم ؟





التحكيم دائما بحاجة للتطوير ولكنني داعم له، خاصة مع غياب الجماهير حيث انها تمثل عنصر ضغط قوي على أداء الحكام لذلك أطالب لجنة الحكام بإسناد مباريات الدور الثاني لأفضل الحكام حتى يتم تلافي عدد الأخطاء الكبير، خاصة مع رغبة العديد من الفرق للتتويج بالألقاب.





ما رأيك فى مشاحنات المدربين والحكام ؟





لابد أن تسود علاقة احترام بين الجميع بالدوري فالدوري السعودي خير مثال فاللاعب الذي يتطاول على الحكم يتم إيقافه مدى الحياة وهو ما نرغب في تطبيقه بالدوري المصري.





ما رأيك فى عودة مانويل جوزيه لقيادة النادي الأهلي مرة أخرى ؟





هو الأفضل خلال المرحلة الحالية لخبراته السابقة مع الفريق، بالإضافة لثقة مجلس الإدارة والجماهير به حيث سيتمكن من ترتيب أوراق الفريق وهو ما يحتاجه الفريق بشدة خلال هذه المرحلة الصعبة.





ما رأيك فى تصريحات سيد عبد الحفيظ عن التحكيم ؟





هذا جزء من صميم عمل عبد الحفيظ كمدير كرة فهو يحاول الضغط على الحكام، بالاضافة لحماية فريقه من أي أخطاء تحكيمية في ظل الصراع الشرس على لقب الدوري الممتاز، فالتحكيم عنصر هام و عانى الفريق كثيرا من اخطائه.





ما سبب اتجاهك للتدريب تحت قيادة جوزيه ؟





الأهلي في هذا الوقت كان متربعا على القمة ما جعلني افضل التدريب تحت قيادة جوزيه لدراسة كيف اصبح مديرا فنيا قويا وبالفعل أضاف لي الكثير وطوال عمري سأظل اتعلم، حيث روى موقف له مع جوزيه عندما فاز على الفريق بمباراة الكأس أمام الأهلي عبر جوزيه عن سعادته بتفوقي عليه وطلب مني التتويج بالكأس وهو ما حدث بالفعل.





هل تعرض باتريس كارتيرون للظلم ؟

لا .. عندما رأيته وأنا محلل فى إحدى القنوات صرحت بأن أسلوب لعبه لا يصلح للنادي الأهلي تماما وتوقعت أنه لم يستمر طويلا مع القلعة الحمراء بالاضافة لأن الفريق كان يفوز باسم النادي الاهلي فقط ومن أول هزيمة له الفريق سقط وتذبذب ولكن ما حدث يصب في مصلحة النادي لاعادة بناء الفريق بشكل سليم.





ما الذي ينقص النادي الأهلي للعودة لسابق عهده ؟





لابد أن يعيد الأهلي ترتيب البيت من الأساس لأنه بحاجة لعناصر مستعدة للعب فور التعاقد معها فالفرق الكبرى تحتاج للاعب ذو شخصية قوية، والثلاث خطوط بحاجة للتدعيم ولكن مركز حراسة المرمى لا يحتاج لتدعيم.





وهل تأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي وتريزيجيه وإيفونا ؟





الأهلي كيان كبير وفريق بطولات لذلك لابد من وجود بدائل على نفس المستوى عند التفكير برحيل أي نجم من نجوم الفريق ولكن المارد الأحمر استفاد من رحيلهم حيث تم الاستعانة بنجوم جيدين أمثال كريم نيدفيد وميدو جابر وأحمد الشيخ وأحمد علاء.





من الأقرب للتتويج بالدوري الممتاز ؟

من الصعب للغاية توقع المتوج باللقب لهذا الموسم لأنه موسم صعب ينافس به العديد من الفرق القوية، وهو ما يزيد من متعة مباريات الدوري فالزمالك يقدم اداء رائعا ونتائجه مميزة، وفي حالة استمراره سيكون منافس شرس للتتويج، بالاضافة لبيراميدز الذي يسعى للتتويج بأولى بطولاته.





ما رأيك فى أداء الزمالك خلال الموسم الحالي ؟





الزمالك يسير بخطى ثابتة هذا الموسم ويجني ثمار الاستقرار، خاصة وأن الدوري الحالي يشبه الموسم الذي حصل عليه الزمالك تحت قيادة فييرا ولو استمر علي ذلك الاداء سيكون منافسا قويا على لقب الدوري.





وما رأيك فى تجربة بيراميدز ؟





تجربة بيراميدز " الأسيوطي السابق" جيدة للغاية فمع أول ظهور له فى الدوري عمل طفرة كبيرة ، وأطاح بالإسماعيلي من المربع الذهبي بالاضافة لانه يمتلك إمكانيات مادية هائلة، مضيفا أن الأهلي كان ينافس بيراميدز علي ضم إيريك تراروي ولكن رغبة اللاعب أن يلعب فى صفوف بيراميدز كانت مفاجأة، لأن أى لاعب فى السنوات الماضية لو تلقي عرضا من الاهلي وبعض الاندية يختار الأهلي على الفور.





هل أسعار بيع اللاعبين حاليا فى الدوري المصري مبالغ فيها ؟





نعم، أسعار اللاعبين حاليا مبالغ فيها للغاية ولكن فى السابق منذ سنتين كان أفضل اللاعبين تكلفته 5 ملايين أو أقل و لكن الآن اقل سعر هو من 40 مليونا حتي 60 ولا نعلم الموسم القادم كيف ستكون أسعار الصفقات ولابد أن يكون هناك وقفه بين الاندية ، فنحن يجب ان نقف جميعا سويا من أجل اكتشاف جيل يبحث عن كرة قدم وليس الأموال.





ما رأيك فى إدارة محمود الخطيب للأهلي ؟ وهل هناك أخطاء ؟





محمود الخطيب رمز من رموز الأهلي ولكنه يواجه ضغطا كبيرا لأنه يدير أكبر نادي فى مصر ، وأي تذبذب للفريق يتم توجيه التهم لـ مجلس الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وحاليا عليهم العاتق الأكبر لـ ترتيب البيت والكل يثق بـ الخطيب وبحبه للنادي.





ما رأيك فى أداء محمد صلاح هذا الموسم ؟ وهل تراجع مستواه ؟





طبيعي أن يتذبذب مستواه وعليه أن يثبت النجاح مرة أخرى وشاهدته فى مباراة أمس أمام بيرانلي وقدم أداء رائعا وليفربول والجمهور يثقون به للغاية خاصة كلوب المدير الفني، فوجود رياض محرز ومحمد صلاح ارتقى بأ حلام وطموحات أي لاعب عربي وأطالب صلاح بالكشف عن سر تألقه وبرنامجه اليومي حتى يحافظ على مستواه و يتعلم منه اللاعبين صغار السن.





ما رأيك فى أداء أجيري مع منتخب مصر ؟