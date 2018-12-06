حبس تشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر يتزعمه 4 مسجلين بالمحلة الكبرى.. صور

قرر رئيس نيابة ثالث المحلة بمحافظة الغربية اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أبواب المقابر، يتزعمه 4 مسجلين خطر بالمحلة الكبرى 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بتوافر معلومات حول قيام كل من "م. ن" و"س. م" و"ي. م" و"ف. ق" عاطلين مسجلين، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة بوابات مقابر الشهداء وسيدي خلف بدائرة القسم.



وبتقنين الإجراءات الأمنيه وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية تم ضبط المتهمين الأربعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

