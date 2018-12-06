للمرة الأولى.. السعودية تسمح بتدريس الفلسفة والقانون لطلبة الثانوية.. صور

كشف وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى عن تطوير جديد لمناهج المرحلة الثانوية في السعودية سيعلن عنها خلال أيام، قائلا: "لدينا مقرر جديد للتفكير الناقد، وهو محاولة إدخال مبادئ الفلسفة في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى مقرر في مبادئ القانون سينطلق قريبا".



ونقلت "العربية نت" عن العيسى، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم "تطوير"، عن توجه جديد لمناهج المرحلة الثانوية ومشاريع تعليمية جديدة وتطويرية.



كما بين العيسى وجود مقرر خاص باستخدام المهارات التقنية في المرحلة الثانوية، وأن الوزارة بدأت في تطبيق الورش الفنية في 100 مدرسة ثانوية حاليا، تركز على مجالات البرمجة والتعليم والتصنيع الرقمي، مبينًا التوسع في إدخال هذه الورش لتشمل كل المرحلة الثانوية.



في الوقت نفسه، رحب الوزير السعودي بأي اقتراحات أو مبادرات أو أفكار أو مشاريع يمكن أن تساهم في خلق المزيد من الفرص أمام الطلاب والطالبات، مؤكدًا استعداد الوزارة للاستماع لها، وأشار خلال حديثه عن إدخال بعض المشاريع الجديدة في التعليم بشكل عام إلى إطلاق مبادرات بوابة المستقبل، ومبادرة التحول نحو الكفايات والتي سيكون لها أثر كبير في منظومة التعليم وبدء تطبيقها في 20 مدرسة والتوسع فيها، كما تم التعريف بمبادرة بوابة المستقبل والتحول نحو التعليم الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التعليم واعتماد الطالب على مهارات بينه وبين المعلم وولي الأمر وحل الواجبات من خلال المنظومة التقنية.



كما نشرت وزارة التعليم على حسابها الرسمي في تويتر أبرز ما جاء في مشاركة وزير التعليم وتحدثت عن رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد على مهارات المستقبل، وأن يقدم التعليم الخدمة اللازمة لتنميتها لدى طلابنا وطالباتنا على كافة المستويات، ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية في المستقبل.