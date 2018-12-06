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أخبار البلد

الكوميسا: الشركات المصرية الأنشط في إفريقيا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:06 م
شعار مؤتمر أفريقيا
شعار مؤتمر أفريقيا 2018
محمد وديع
أكدت الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، أن الشركات المصرية تعد من أكثر الشركات نشاطا في القارة الإفريقية بشكل عام وفي دول الكوميسا على وجه التحديد، حيث تستثمر نحو 4.4 مليار دولار في قطاعات مختلفة ما بين صناعية وزراعية وتعدين وأدوية وأغذية ونقل ومقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب رصد تقرير "من مصر إلى الكوميسا" الذي أعدته الوكالة بالتعاون مع مؤسسة "الفاينانشيال تايمز".

وكشف التقرير، أن أكبر 10 شركات مصرية تعمل في دول التجمع والذي أظهر أن شركة "السويدي إليكتريك" هي أكبر شركة مصرية تستثمر في دول الكوميسا باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار موزعة على 6 مشاريع، تلتها فارما أوفرسيز باستثمارات 1.05 مليار دولار من خلال مشروعين.

وأوضح أن شركة "أسيك القابضة للإسمنت"، جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 572 مليون دولار من خلال 3 مشروعات، تلتها في المرتبة الرابعة شركة الريادة لتصنيع مواد البناء باستثمارات 384 مليون دولار، ثم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية باستثمارات 62 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة جاءت شركة وادي للصناعات الغذائية باستثمارات 48 مليون دولار.

وجاءت في المرتبة السابعة شركة مصر للطيران باستثمارات 31 مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة البنك الأهلي المصري باستثمارات 22 مليون دولار ثم شركة "باك تيك" باستثمارات 21 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة شركة "أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية" باستثمارات قدرها 3 ملايين دولار.
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