ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

اقتصادية النواب تستعرض طلبات إحاطة لوزيرى قطاع الأعمال والصناعة الأسبوع المقبل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:38 م
لجنة الشئون الاقتصادية
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
محمود فايد
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، طلبات الإحاطة الموجهة لوزير قطاع الأعمال العام يوم الأحد.

وتستعرض اللجنة طلبات النائب هيثم الحريري بشأن بيع عدد أسهم من الشركات والبنوك في البورصة المصرية تنفيذًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي والنائب أحمد فرغلي بشأن تحويل جراج شركة شرق الدلتا للنقل الكائن بحي المناخ في بورسعيد إلى تجمع سكني استثماري دون طرح أي إعلان.

كما تناقش طلب النائب عبدالحميد كمال بشأن برنامج الحكومي الجديد المسمى (أطروحات) الذي أعلن عن بيع عدد كبير من شركات قطاع الأعمال وبعض البنوك الوطنية المملوكة للشعب المصري بالمخالفة للدستور، والنائب عبدالحميد دمرداش بشأن خطة الحكومة لخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وطرحها للبيع والاكتتاب العام وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

ويوم الإثنين تناقش طلبات الإحاطة الموجهة للمهندس وزير التجارة والصناعة، حيث النائب محمد أحمد فؤاد بشأن ممارسات جهاز حماية المنافسة بخصوص صدور إذن ضبطية قضائية صباح 30/10/2018 على المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب محمد فرج عامر بشأن إصدار نموذج جديد للشهادات الصحية من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لجميع الشحنات المصدرة من مصر إلى السعودية ورفض مديرية الصحة بالإسكندرية إصدار النموذج الجديد للمصدرين.

وتناقش أيضا طلب النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن الثغرات في عملية تصدير السلع الزراعية نتيجة سماح قانون الاستثمار الجديد لبعض الشركات والأشخاص بالتصدير للخارج دون الالتزام بشروط وإجراءات القيد والمتابعة في سجل المصدرين، وطلب النائب المعتز بالله النجار بشأن عدم وجود إجراءات رقابية على الواردات من قطع غيار السيارات وغيرها من الأدوات الصناعية مما يعد استخفافا بسلامة المواطنين، والنائبة غادة موسي صقر بشأن زيادة أسعار الأخشاب إلى الضعف مما أدى إلى حالة من الكساد سادت صناعة الموبيليا في محافظة دمياط مما أدى إلى حدوث انهيار كامل بصناعة الموبيليا.

ويوم الثلاثاء، يستمع الأعضاء لبيان عن برنامج عمل وزارة المالية، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقًا لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الوردة ببرنامج الحكومة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية".
loading...

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح الحالات التي يجوز فيها وضع التاتو

وادي دجلة يسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

عصام الحضري يوجه رسالة صادمة للإسماعيلي بعد إحالته للتحقيق.. فيديو

فرنسا تواجه لحظة خطيرة.. واحتجاجات جديدة ضد ماكرون

أبرزها السعيد وصبحى وحجازى.. 5 صفقات تزلزل الكرة المصرية فى ميركاتو الشتاء

الاعلامية بسنت عماد في ضيافة صدى البلد.. فيديو وصور

إلغاء مباراة الأهلي وسموحة بسبب الأمطار

اعتقال ابنة مؤسس هواوي يوجه ضربة لـ هدنة ترامب مع الصين

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم.. والقنوات الناقلة لها

حمادة صدقي: الحكم الرابع تقاعس عن حماية لاعبى الجونة من اعتداءات أزارو

الكشف عن بئر دفن شرق مقبرة الأمير واجي يرجع لعصر الدولة الوسطي.. صور

كهربا يستعد لمواجهة الزمالك مع المصرى بـ التوك توك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

فيديو

قوات الانتشار السريع تجوب شوارع الجيزة .. فيديو
الاعلامية بسنت عماد في ضيافة صدى البلد.. فيديو وصور
شاهد.. احتجاجات فى البصرة العراقية على غرار تظاهرات فرنسا بالسترات الصفراء
فيديوجراف| الإمارات تسمح لذوي الإعاقة بقيادة الطائرات في حدث استثنائي
شهيرة الرافعي: دور مهم للإعلام في التعريف بجهود جهاز تنمية المشروعات..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟