ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس.. وقاطنوه ينجون بأعجوبة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:24 م
انهيار منزل مكون
انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس
همت الحسينى
انهار عقار مكون من طابقين في منطقة الدهايمة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية منذ قليل، فيما تمكن سكان العقار المنهار من الخروج منه أثناء الانهيار.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا يفيد بحدوث تصدعات وتساقط أجزاء من العقار ملك السيد عبد السلام بمنطقة الدهايمة بمدينة بلقاس.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس، بالانتقال لمكان البلاغ؛ بناء على تعليمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وانتقل رئيس المركز، يرافقه حاتم قابيل نائب رئيس المركز والمهندس ناصف الشربينى مدير المرافق والمهندس لطفى عباس مدير البيئة وقوات الشرطة وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع البلاغ، حيث تبين ان العقار مكون من طابقين، وأن أحد الجيران كان يقوم بالحفر على عمق 4 أمتار بجواره ؛ لبناء منزل، مما أدى إلى انهياره.

وأخلت قوات الحماية المدنية ومجلس المدينة، المنازل المجاورة للعقار المنهار، من السكان، وعمل كردون أمنى حوله حرصا على سلامة المواطنين.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وأُخطرت النيابة التي أمرت بتشكيل لجنة هندسية، وفحص ملف العقار.
انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس.. وقاطنوه ينجون بأعجوبة
انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس.. وقاطنوه ينجون بأعجوبة
انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس.. وقاطنوه ينجون بأعجوبة
انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس.. وقاطنوه ينجون بأعجوبة
انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس.. وقاطنوه ينجون بأعجوبة
loading...

ترشيحاتنا

بعد تراوري.. جون أنطوي على رادار بيراميدز

النجم الساحلي يوافق على بيع بن عمر لـ الأهلي مقابل 70 مليون جنيه

اسرار تفضيل تراوري اللعب لـ بيراميدز على حساب الأهلي والزمالك

الخارجية تكشف مؤامرة خبيرة بالأمم المتحدة.. اختصت الجزيرة بالتصريحات.. أغفلت تطوير 46 منطقة عشوائية وإنشاء 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. ونواياها مبيتة ولن نتهاون في فضح تصرفاتها المنحرفة ضد البلاد

تجدد الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية وطلبة المدارس.. صور

مصر ترد بقوة على تقرير مسئولة في حقوق الإنسان

تعرف على حقيقة اعتزال الفنانة يسرا.. فيديو

شاهد.. حقيقة ارتفاع أسعار السلع بداية الشهر الجاري

أول رد من هواوي على قرار اعتقال ابنة مؤسس الشركة

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

محسن صالح يكشف سرا له أثناء تدريب الإسماعيلي

أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية لوزير التعليم العالي: انقذ ولادنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

فيديو

قوات الانتشار السريع تجوب شوارع الجيزة .. فيديو
الاعلامية بسنت عماد في ضيافة صدى البلد.. فيديو وصور
شاهد.. احتجاجات فى البصرة العراقية على غرار تظاهرات فرنسا بالسترات الصفراء
فيديوجراف| الإمارات تسمح لذوي الإعاقة بقيادة الطائرات في حدث استثنائي
شهيرة الرافعي: دور مهم للإعلام في التعريف بجهود جهاز تنمية المشروعات..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟