انهيار منزل مكون من طابقين بمدينة بلقاس.. وقاطنوه ينجون بأعجوبة

انهار عقار مكون من طابقين في منطقة الدهايمة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية منذ قليل، فيما تمكن سكان العقار المنهار من الخروج منه أثناء الانهيار.



وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا يفيد بحدوث تصدعات وتساقط أجزاء من العقار ملك السيد عبد السلام بمنطقة الدهايمة بمدينة بلقاس.



وعلى الفور وجه اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس، بالانتقال لمكان البلاغ؛ بناء على تعليمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.



وانتقل رئيس المركز، يرافقه حاتم قابيل نائب رئيس المركز والمهندس ناصف الشربينى مدير المرافق والمهندس لطفى عباس مدير البيئة وقوات الشرطة وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع البلاغ، حيث تبين ان العقار مكون من طابقين، وأن أحد الجيران كان يقوم بالحفر على عمق 4 أمتار بجواره ؛ لبناء منزل، مما أدى إلى انهياره.



وأخلت قوات الحماية المدنية ومجلس المدينة، المنازل المجاورة للعقار المنهار، من السكان، وعمل كردون أمنى حوله حرصا على سلامة المواطنين.



ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وأُخطرت النيابة التي أمرت بتشكيل لجنة هندسية، وفحص ملف العقار.